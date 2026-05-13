Госдума РФ сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, позволяющий использовать вооруженные силы для защиты россиян за границей в случае ареста или иного преследования.

Как передает ТАСС, решение о возможном использовании армии за рубежом будет принимать президент России. Закон также позволяет направлять ВС РФ для защиты граждан от преследования со стороны иностранных и международных судов, действующих без участия России.

Володин, комментируя эту меру, отметил, что «западное правосудие фактически стало инструментом репрессий по отношению к неугодным». По его словам, в этих условиях важно сделать все, чтобы граждане РФ были защищены.