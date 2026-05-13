Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы нанесли удары по объектам российской газовой промышленности в Оренбургской области РФ, расположенной более чем в 1500 километрах от украинской границы.

По его словам, это стало ответом на российские атаки по Украине.

«Украина говорила о том, что будем действовать зеркально в ответ России», — заявил Зеленский.

Он также отметил, что после нескольких дней относительной тишины Россия вновь начала наносить удары дронами и авиабомбами. При этом Киев продолжает работу с международными партнерами для дипломатического урегулирования войны.