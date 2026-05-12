Альтернативой перемирию между Ираном и США станет возобновление военного конфликта, наносящего ущерб мировой экономике и энергетической безопасности.

Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан телеканалу Al Jazeera.

«Альтернативой перемирию является возобновление войны. Никто не хочет повторения такого сценария, так как из-за этой войны страдает мировая экономика и энергетическая безопасность», — отметил Фидан.

По его словам, приоритетом на переговорах между США и Ираном является продолжение перемирия. «Переговоры проходят с переменным успехом, однако процесс будет продолжаться», — считает глава турецкого МИД.

Он добавил, что Турция поддерживает контакты с США, Ираном и странами региона, в частности с Катаром, Египтом и Иорданией, которые со своей стороны проводят переговоры друг с другом с целью содействия диалогу.