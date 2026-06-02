Президент США Дональд Трамп намерен посетить саммит НАТО, который состоится в Анкаре 7–8 июля. Об этом в интервью Bloomberg сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Как отметил Фидан, за последний месяц президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно проводил телефонные переговоры с Трампом. По его словам, во время каждого из этих контактов глава Белого дома подтверждал намерение принять участие в предстоящем саммите. Подготовка к визиту американского лидера в Анкаре продолжается, добавил министр.

Глава турецкой дипломатии также обратил внимание на то, что, несмотря на резкие заявления на политическом уровне, Вашингтон по-прежнему остается привержен обязательствам в рамках НАТО. По его оценке, признаков того, что США рассматривают возможность выхода из альянса, в настоящее время не наблюдается.

Фидан добавил, что американская администрация сохраняет курс на увеличение оборонных расходов стран-союзников. При этом ряд европейских государств уже приступил к реализации соответствующих мер.

Накануне издание Middle East Eye (MEE) со ссылкой на источники сообщило, что Трамп во время телефонного разговора с Эрдоганом заявил о намерении принять участие в саммите НАТО, который пройдет в Анкаре в июле.