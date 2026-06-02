Главы МИД Азербайджана и Узбекистана Джейхун Байрамов и Бахтиёр Саидов в ходе телефонного разговора обсудили перспективы развития стратегического союзничества, а также расширение двустороннего сотрудничества в политической, экономической и транспортно-коммуникационной сферах. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.

В ходе беседы стороны отметили значимость политического диалога между лидерами двух государств, который способствует поступательному развитию сотрудничества по широкому кругу направлений.

Байрамов и Саидов также обсудили перспективы наращивания взаимодействия в политической, экономической, торговой, транспортно-коммуникационной, энергетической, инвестиционной и гуманитарной сферах.

Кроме того, собеседники дали высокую оценку взаимной поддержке и результативному сотрудничеству в рамках международных и региональных организаций, включая ООН, Организацию тюркских государств (ОТГ), Организацию исламского сотрудничества (ОИС), а также другие многосторонние площадки. Стороны подчеркнули важность дальнейшей координации усилий по этим направлениям.