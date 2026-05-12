Четыре британских чиновника от Лейбористской партии подали в отставку, заявив об утрате доверия к политике премьер-министра Кира Стармера.

Как сообщают СМИ, речь идет о министре внутренних дел Джесс Филлипс, министре по делам жертв и борьбы с насилием Алексе Дэвис-Джонс, младшем министре здравоохранения Зубире Ахмеде и младшем министре жилищного строительства и общин Великобритании Миатте Фанбулле.

«Я хочу, чтобы лейбористское правительство работало. Как и всегда я буду стремиться, чтобы оно было успешным и популярным. Однако я не вижу тех изменений, которые, как мне кажется, ждет вся страна. Поэтому я не могу продолжать занимать пост замминистра при нынешнем руководстве», — говорится в письме Джесс Филлипс, направленном Стармеру и опубликованном Sky News.

Алекса Дэвис-Джонс письме на имя Стармера написала: «Считаю вас в хорошим человеком, которому небезразличны благие дела, однако лично я убедилась, что этого недостаточно».