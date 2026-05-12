Посол Армении в России Гурген Арсенян заявил, что после вызова в МИД России он взял отпуск и приехал в Армению.

Касаясь того, что несколько дней назад его вызвали в МИД России и выразили протест в связи с тем, что Армения предоставила в Ереване площадку президенту Украины Владимиру Зеленскому, который выступил с заявлениями против России, Арсенян сказал:

«Армении нота не была передана, с российской стороны нам ничего не поступало, никакого бумажного носителя не было. Была устная беседа, о которой было сообщено МИД Армении» (цитата по news.am).