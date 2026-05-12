Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджане Фергуса Оулда в связи с завершением его дипломатической деятельности в нашей стране.

Как сообщили в МИД Азербайджана, министр Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил развитие отношений между двумя странами и поблагодарил посла за усилия, приложенные в этом направлении.

В ходе встречи были подробно обсуждены текущее состояние сотрудничества и перспективы дальнейшего развития партнерских отношений между Азербайджаном и Соединенным Королевством по различным направлениям. В числе основных тем обсуждения были политический диалог, экономика, энергетическая безопасность, зеленая энергетика, торговля, инвестиции, образование, гуманитарная сфера и вопросы региональной безопасности.

В ходе встречи стороны отметили, что существующий между двумя странами диалог, взаимные визиты и контакты, в том числе политические консультации, вносят важный вклад в развитие отношений.

Стороны также обменялись мнениями по региональной ситуации, процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, восстановительным работам, проводимым в регионе в постконфликтный период, а также по другим двусторонним и многосторонним вопросам, представляющим взаимный интерес.

Посол Фергус Оулд выразил благодарность за поддержку, оказанную в период его деятельности в Азербайджане. Министр Джейхун Байрамов пожелал послу успехов в дальнейшей деятельности.