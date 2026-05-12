В последнее время предпринимаются определенные шаги по нормализации отношений и выстраиванию взаимного доверия между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил депутат Фариз Исмаилзаде, отвечая на вопросы журналистов в ходе организованного Агентством по развитию медиа круглого стола на тему: «Мирная стратегия президента Ильхама Алиева — гарант стабильности».

«Осуществляются контакты на различных уровнях: открываются возможности для диалога в политической, межпарламентской и экспертной сферах, а также на уровне институтов гражданского общества. Это свидетельствует о наличии политической воли и практических мер для реализации мирной повестки дня. Что касается механизмов наблюдения за выборами, то в международной практике существуют различные форматы. Это может осуществляться в рамках международных организаций, на основе двусторонних соглашений, через парламентские делегации, экспертов по выборам или институты гражданского общества. На данном этапе сложно дать однозначный прогноз относительно того, какой именно конкретный формат будет применен», — отметил депутат.