Франция постарается посредством Армении выступить против Азербайджана в трех направлениях. Об этом, выступая в рамках круглого стола “Президент Ильхам Алиев — гарант стабильности мирной стратегии”, заявил историк Ризван Гусейнов.

По его словам, во-первых, влияние Франции коснётся военно-технического направления. Ни для кого не секрет, что Франция в крупных объёмах поставляет военную технику Армении. Второе направление станет позиционирование Франции якобы в роли кризис-менеджера в процессе мирных переговоров. Франция сделает все возможное, чтобы Армения стабильно не участвовала ни в одном региональном и международном проекте, как например, Зангезурском коридоре. И третье направление: несмотря на якобы поддержку Никола Пашиняна, тут постараются ослабить его власть.

Как отметил историк, неоколониализм сегодня существует уже не в форме классической оккупации, а через гораздо более сложные политические, экономические и идеологические механизмы. Если в XX веке страны захватывали танками и армиями, то в XXI веке государства подчиняют через контроль над их политическими решениями, через влияние на элиты и управление информационным пространством.

Франция в этом смысле является особым примером. На протяжении многих лет она пыталась представить себя носителем идей демократии, свободы и прав человека. Однако история показывает совершенно другую картину. Алжир, Тунис, Марокко, страны Западной Африки, территории в Тихом океане — везде Франция проводила политику, основанную на контроле ресурсов, политическом подчинении и ослаблении национальной идентичности народов.

«Сегодня мы наблюдаем применение тех же методов уже в новой форме. Особенно это заметно на Южном Кавказе. После 2020 года и формирования новых геополитических реалий в регионе многие внешние силы оказались серьёзно обеспокоены. Потому что Азербайджан впервые за долгие годы продемонстрировал полностью самостоятельную политическую волю. Не по чьей-то указке, а исходя исключительно из собственных национальных интересов. Именно после этого интерес Франции к региону резко усилился. Потому что Париж понимает: если Азербайджан превращается в главный политический и экономический центр региона, то старые механизмы влияния начинают разрушаться. К сожалению, Армению традиционно пытались использовать как форпост различных внешних сил, и сегодня некоторые круги вновь стремятся вернуть эту модель», — сказал Гусейнов.

Но, по его словам, мир уже меняется. Однополярная система постепенно теряет своё влияние. Процессы, происходящие в Нигере, Мали, Буркина-Фасо и других странах Африки, показывают, что народы больше не хотят жить по навязанным извне политическим схемам. И в этом контексте деятельность Бакинской инициативной группы имеет особое значение. Впервые проблемы постколониального пространства начали системно подниматься на международных площадках. Не случайно, французские политики так болезненно реагируют на эту деятельность — потому что был затронут один из самых уязвимых вопросов французской внешней политики.

«Азербайджан отличается тем, что защищает не только собственные интересы, но и принципы международного права. Если какое-либо государство пытается учить других демократии и правам человека, то оно прежде всего должно ответить за собственное колониальное прошлое и современные неоколониальные практики. Я убеждён, что в ближайшие годы основная борьба будет идти уже не столько в военной сфере, сколько в информационном и идеологическом пространстве. Потому что прямое военное вмешательство сегодня становится всё менее эффективным. Гораздо важнее для внешних игроков — дестабилизировать общества изнутри, раскалывать общественное мнение, влиять на политические процессы. Именно поэтому главная сила Азербайджана сегодня — это национальное единство, сильные государственные институты и независимая внешняя политика», — резюмировал Ризван Гусейнов.