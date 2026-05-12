Выступая в рамках круглого стола “Президент Ильхам Алиев — гарант стабильности мирной стратегии”, депутат Фариз Исмаилзаде отметил, что в ближайшие дни Азербайджан примет одно из крупнейших международных мероприятий — Всемирный форум городов, проводимый в рамках системы ООН. По его словам, участие десятков тысяч гостей и экспертов со всего мира является важным показателем международного доверия к Азербайджану.

«Этот форум — прекрасная возможность продемонстрировать миру опыт Азербайджана, особенно в вопросах восстановления освобождённых территорий, послеконфликтного строительства и современной модели градостроительства. Сегодня, наверное, трудно найти другую страну, которая за столь короткое время смогла бы восстановить разрушенные территории, вернуть десятки тысяч людей на родные земли и одновременно реализовывать масштабные инфраструктурные проекты», — подчеркнул Фариз Исмаилзаде.

Он отметил, что на освобождённых территориях создаются “умные города” и “умные сёла”, развиваются зелёные зоны, транспортная инфраструктура, формируется новая социальная среда и восстанавливается полноценная жизнь общин.

Он отметил, что Азербайджан ежегодно направляет миллиарды манатов бюджетных средств на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура. Для Азербайджана Карабах — не просто территория, а родная земля, к которой государство относится с огромной ответственностью. Все эти процессы являются неотъемлемой частью мирной стратегии президента Ильхама Алиева. Речь идёт не только о политических заявлениях, но и о практическом укреплении мира.

Говоря о региональных процессах, Исмаилзаде отметил, что предстоящие парламентские выборы в Армении могут стать серьёзным испытанием для мирного процесса на Южном Кавказе.

«Сегодня в Армении фактически идёт борьба между сторонниками мира и реваншистскими силами. С одной стороны, нынешняя власть пытается представить Армению как государство, заинтересованное в нормальных отношениях с соседями. С другой стороны, радикальная оппозиция, реваншистские круги, отдельные представители диаспоры, олигархические группы и церковные структуры пытаются сорвать процесс мира», — отметил он.

По словам депутата, в последние недели особенно заметна активизация антиазербайджанской деятельности некоторых лоббистских групп в европейских странах, где принимаются предвзятые резолюции против Азербайджана.

«За этими процессами стоят силы, заинтересованные в сохранении геополитического контроля над Южным Кавказом. Между тем, сегодня регион приобретает всё большее значение как транспортный, энергетический и геостратегический центр. Речь идёт о Среднем коридоре, Зангезурском коридоре, укреплении связей тюркского мира, новых энергетических маршрутах и огромных ресурсах региона. Именно поэтому внешние силы пытаются усилить своё влияние через гибридные методы давления и вмешательства», — сказал Фариз Исмаилзаде.

В завершение он подчеркнул, что Азербайджан сегодня воспринимается международным сообществом как надёжный и стабильный партнёр. На фоне глобальной нестабильности Азербайджан сохраняет внутреннюю устойчивость, проводит независимую внешнюю политику, основанную исключительно на национальных интересах, и выступает с новыми международными инициативами, включая проекты зелёной энергетики и транспортных коридоров. Видение Ильхама Алиева предельно ясно для всех — превратить Азербайджан в сильный, надёжный и устойчивый центр региона, — заключил депутат.