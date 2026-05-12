В мире есть множество способов выявить коррупцию — разной степени достоверности. Можно отслеживать банковские переводы, в том числе как бы и в виде взносов в предвыборные кампании. В прессе внезапно могут всплывать сенсационные утечки. Но не на последнем месте — просто внимательное отслеживание деятельности. Когда, например, игроки как бы сильного и опытного футбольного клуба внезапно превращаются в «больных новичков» и еле ползают по полю.

Или когда внезапно вроде бы ответственные политики заболевают «тоннельным зрением». И, не видя в упор конкретных фактов, начинают распространять фейки.

Сегодня, когда Minval публикует шокирующие утечки разговоров Луиса Окампо, уже становится понятен механизм развёрнутой против Азербайджана информационно-политической кампании. Где речь уже не просто о подкупе пары депутатов. Армянские лоббисты на деньги российских олигархов армянского происхождения ещё и использовали искусственный интеллект и суперкомпьютеры для производства дипфейков в промышленных масштабах. Но, по совести говоря, «странности» в поведении европейской либеральной тусовки были заметны и до невольных разоблачений Окампо.

Сентябрь 2023 года. Азербайджан проводит на своей территории локальные антитеррористические рейды. Азербайджанская армия бьёт исключительно по военным целям, демонстрируя уникальный «высокоточный блицкриг». Никаких уличных боёв, никаких «массовых зачисток» и фильтрационных лагерей. В Баку заявляют сразу: Азербайджан считает армян Карабаха, проживавших на этой территории до 1988 г., и их потомков своими гражданами, готов предоставить уже новое гражданство, культурную автономию, политические и гражданские права. Состоялся даже один раунд переговоров между центральными властями Азербайджана и представителями армянской общины Карабаха. А потом, ещё до того, как азербайджанская армия и полиция вошли в города, начинается массовый выезд этнических армян. Большинство из них было проинтервьюировано на пограничном пропускном пункте «Лачин». И все почти в один голос заявляли: мы ничего против азербайджанцев не имеем, но нам сказали, что надо уезжать. При этом было понятно, что сказали не азербайджанцы.

Две миссии ООН не обнаружили никаких фактов насилия по отношению к мирному армянскому населению. Никол Пашинян, премьер-министр Армении, вынужден был подтвердить в ООН: никаких достоверных фактов по поводу насилия нет. Тем не менее и армянские лоббисты, и перекупленные политики поднимают жуткий вой на тему «этнических чисток армян». И да, в начале девяностых, когда в Карабахе армянские агрессоры проводили настоящие этнические чистки азербайджанцев, по этому поводу практически никаких громких заявлений не звучало. Смотрели в другую сторону. И прекрасно знали, куда смотреть не надо. Случайно?

Второй пример. 24 апреля того же 2023 года. Азербайджан устанавливает пограничный пропускной пункт в Лачине. Причину и не думают скрывать: «нецелевое использование» Лачинского коридора. Официально он был предусмотрен для гуманитарных целей. В реальности по нему провозили мины (в Карабахе обнаруживались мины, произведённые в Армении в 2021 году), сюда под видом гражданского населения протаскивали призывников, привозили массовку на митинги, везли контрабанду, в том числе и на автомобилях Красного Креста. Гражданские грузы Азербайджан пропускал по-прежнему. Более того, для этих самых гражданских грузов была открыта дорога Агдам — Ханкенди. Другое дело, что на каждый груз, даже гуманитарный, должна быть накладная, и если в этой накладной указана «Нагорно-Карабахская республика», шансов проехать не будет. Территориальную целостность надо уважать. Особенно после переговоров в Праге, где Армения признала принадлежность Карабаха Азербайджану. Но на деле — громкие «евроистерики» по поводу «блокады» и едва ли не «голода». Представитель Азербайджана в ООН демонстрировал фотографии из социальных сетей с семейными торжествами, рекламу ресторанов и заказных тортов. Не похоже на голод. Но истерия продолжалась.

Окончание 44-дневной войны. Перед мировой общественностью — картина чудовищного урбицида, устроенного армянскими оккупантами на захваченных азербайджанских землях. Разрушены 64 из 67 мечетей, святилища, усыпальницы, разорены даже кладбища, разобраны до «скелетов» дома, разворованы коммуникации… Что делает «либеральная тусовка»? Поднимает истерику по поводу… «христианского наследия в Карабахе». Притом что историческому наследию ничего не угрожало и не угрожает. А судьба азербайджанского наследия Европу не волнует.

И вот это уже даже не про исламофобию и не про враждебность к Азербайджану. Это про коррупцию, разъедающую европейскую политику. Про взятки депутатам Европарламента и даже генсеку Совета Европы. Про спорные решения на государственных постах, как это было с канцлером ФРГ Шрёдером, чтобы потом получить весьма высокооплачиваемые должности в российских коммерческих компаниях типа «Газпрома». Это про взносы на предвыборную кампанию. Такие вот сегодня «европейские ценности». Которые измеряются в конкретных евро и каратах. А о морали здесь давно забыли.