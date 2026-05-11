Совет министров Беларуси окажет гуманитарную помощь Кубе, Мозамбику и Ирану в виде продовольственных товаров, медицинской продукции и имущества для обеспечения жизнедеятельности населения.

Об этом сообщила пресс-служба белорусского кабмина, передает ТАСС.

«С согласия главы государства [Александра Лукашенко] Советом министров принято решение об оказании Кубе, Мозамбику и Ирану гуманитарной помощи в виде продовольственных товаров, медицинской продукции и имущества для обеспечения жизнедеятельности населения», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Как проинформировали в пресс-службе, соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. В состав гуманитарного груза планируется включить: для Кубы — 30 тонн молока сухого цельного и 3,7 тонны медицинских препаратов (16 наименований); для Мозамбика — 10 тонн консервов мясных, 8,3 тонны смеси сухой молочной для питания детей, 10 тонн молока сухого обезжиренного, 10 тонн муки пшеничной и 5 тонн медицинских препаратов (10 наименований); для Ирана — имущество для обеспечения жизнедеятельности (6 палаток каркасных, 103 кровати складные, 300 одеял и 2 900 полотенец махровых), а также 6,75 тонны медицинской продукции (32 наименования).