Власти Ирана казнили подозреваемого в сотрудничестве с ЦРУ и израильской разведкой «Моссад». Об этом сообщает гостелерадиокомпания Исламской Республики.

По информации источника, казненный пытался установить связи со спецслужбами во время сотрудничества с научной организацией на территории Ирана, осуществляющей деятельность в спутниковой сфере.

«Эрфан Шокурзаде, сын Джафара, по обвинению в сотрудничестве с ЦРУ и шпионской службой «Моссад» был повешен на виселице правосудия», — говорится в сообщении.