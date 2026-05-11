Украина не поддерживает кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве посредника на переговорах ЕС и РФ по завершению войны в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги перед началом заседания Совета ЕС.

Ранее с таким предложением выступила российская сторона.

«Мы такую кандидатуру однозначно не поддерживаем», — заявил глава МИД.

По словам Сибиги, в Европе есть много других «достойных лидеров», которые могут выполнять эту функцию.