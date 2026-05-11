В рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку будет представлен специальный павильон для стартапов. Он расположится в Центре бизнеса и инноваций, созданном для продвижения инновационных подходов в сфере обеспечения жильем и городского развития. Здесь молодые предприниматели и компании смогут презентовать свои инновационные решения.

В павильоне будут представлены 14 стартап-проектов из 10 стран мира. Организаторы отмечают, что цель инициативы — предоставить платформу новым участникам рынка и вывести на первый план масштабируемые идеи для решения проблем жилищного обеспечения и урбанистики.