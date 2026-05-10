Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан ханум Алиева совершают поездку по освобождённым территориям. Сначала – закладка фундамента села Шукюрбейли. На следующий день – открытие в Зангелане отеля Zangilan City Park Hotel и первого жилого комплекса в городе. Здесь же президент встретился с жителями этого первого жилого комплекса.

И, как всегда, Ильхам Алиев сделал целую серию по-настоящему программных заявлений. В том числе и по такой деликатной теме, как Карабахская война – и первая, и победоносная вторая. Глава государства напомнил о трусости и некомпетентности руководства Азербайджана в начале девяностых. И особо подчеркнул, что Армения и тогда, и в 2020-м году вела войну с мирным населением, учинила грабёж и экоцид на оккупированных землях. Уничтожила почти половину уникальной платановой рощи в Зангилане.

И, конечно же, ещё раз напомнил о славной победе Азербайджана в 2020-м году.

«Не было второй такой страны, как наша, которая за короткий период одержала бы столь полную, абсолютную и безоговорочную победу. К тому же мы, в отличие от Армении, вели эту войну в соответствии со всеми международными гуманитарными нормами. Они обстреливали наши города, села ракетами «Искандер-М», «Скад» и другими баллистическими ракетами большой дальности. Как в Первой, так и во Второй Карабахской войне они воевали с гражданским населением. Мы же не разрушили ни одного гражданского объекта, принадлежащего армянам, — отметил Ильхам Алиев. – Они совершили Ходжалинский геноцид. Мы же, когда они уезжали из Карабаха в Армению, выставили на дорогах полицейских, чтобы давать им хлеб, воду. Вот в чем разница. Я не хочу сейчас углубляться в детали, у каждого народа есть и хорошие, и плохие представители. Но если брать в целом, то разница такова. Зангилан сровняли с землей не только руководители Армении, не только карабахские сепаратисты. Почти всё их население массово приходило сюда и занималось грабежом. Они даже говорили: «Идем грабить». То есть у них это было правилом, это было нормальным поведением. То есть дикость была нормальным поведением – кто больше украдет камней, кто сколько вынесет оконных рам или кровельных материалов».

Но намеренно прервём подробное цитирование. Остановимся, скажем так, на «переводе с политического».

Победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне была одержана далеко не в «парниковых» условиях. Все три страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ работали над тем, чтобы сделать оккупацию вечной. Нас увещевали: надо, дескать, признать итоги войны и «голосования пулями», постоянно предлагали планы урегулирования, которые, по сути, превращали оккупированный Карабах во второе армянское государство на территории Азербайджана.

И не только увещевали. Эти страны-сопредседатели, являющиеся членами Совета Безопасности ООН, оказывали давление на Азербайджан как после первой войны, так и во время 44-дневной войны.

Однако это дипломатическое давление оказалось бессильным перед железной волей и продуманной политикой президента Азербайджана Ильхама Алиева, перед безоговорочным доверием азербайджанского народа своему лидеру, перед народным единством. И благодаря всему этому Ильхам Алиев освободил территории от оккупации и полностью восстановил суверенитет страны.

А теперь – немного послевоенных реалий. Добавим от себя: в Ереване слишком долго считали, что могут не обращать внимания ни на признанные границы, ни на резолюции СБ ООН, тем более что страны-сопредседатели МГ ОБСЕ не оказывали на Ереван никакого давления, как будто не было ни оккупации, ни этнических чисток.

Статус-кво держался исключительно на грубой силе. И теперь Азербайджан этот фактор уничтожил. И если уж называть вещи своими именами, автором нынешнего мира является Азербайджан, и без желания Азербайджана никакой мир невозможен.

Более того, уже в первые дни после войны Азербайджан предложил работать над полноценным мирным договором с Арменией. Правда, для того чтобы этот призыв по-настоящему услышать, Еревану понадобилось пять лет.

И это уже мир на азербайджанских условиях – по праву победителя. Без разнообразных «вкусняшек» для агрессора, которые в своё время предлагали посредники из Минской группы. И, пожалуй, ещё одно очень важное обстоятельство. Как подчеркнул глава государства, мы не пытались уничтожить Армению, лишить её независимости. Мы взяли своё.

Но, опять-таки, добавим от себя, это не мешает определённым силам и в Ереване, и в других столицах пытаться рисовать из Армении «образ жертвы» и усиленно изображать собственные усилия по её «защите» от Азербайджана.

Ярчайший образец такой фальшивой «политики» продемонстрировал на саммите ЕПС в столице Армении Эммануэль Макрон. Понятно, что своими заявлениями в стиле «мы всегда готовы вас поддержать» нынешний хозяин Елисейского дворца «срубил аплодисменты» ереванской аудитории. Но реальность состоит в том, что какую бы поддержку ни оказывали Армении, перед мощью Азербайджана они бессильны. Тем более смешно выглядят попытки Макрона в ходе посещения Армении представить себя этаким героем, который пытался поддержать её и во время 44-дневной войны, но результата это не дало.

Если бы поддержка Франции имела такое решающее значение, как это пытается представить её нынешний президент, то сегодня армянские «зинворы» действительно пили бы чай в Баку. А сегодня чай в Баку, точнее, в бакинских тюрьмах, пьют осуждённые за военные преступления главари оккупационного режима в Ханкенди.

Армянские танки проследовали по бакинским улицам на тягачах в качестве трофеев. Сегодня ими можно полюбоваться в Парке военных трофеев.

Тем более не стоит особо полагаться на «наблюдателей», тех самых «любителей биноклей», которые сегодня с гордым видом разъезжают с армянской стороны государственной границы Азербайджана и Армении. В случае серьёзного инцидента при первом же выстреле они просто разбегутся, сверкая пятками.

Так что не стоит надувать щеки и изображать из себя «главных защитников многострадальной христианской Армении».

По сути дела, здесь идёт политическое паразитирование на миролюбии нашей страны. У Азербайджана никогда не было цели уничтожить Армению, нет и военных планов против неё. Ставить тишину на границе в заслугу Макрону, еврoнаблюдателям и т.д. как минимум некорректно.

Другое дело, если в Армении придут к власти радикальные и реваншистские группы. Чью популярность, будем реалистами, как раз и подстегивают персоны вроде Макрона.

«Азербайджанский народ не сделал армянскому народу ничего плохого. Причины их ненависти к нам, вероятно, должны изучать психиатры, психологи, врачи. До тех пор, пока в армянском обществе существуют политические силы, живущие с чувством ненависти к Азербайджану, мы должны быть бдительными», — отметил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В переводе: если в Армении вновь придут к власти шовинистические силы и возникнут угрозы в адрес Азербайджана, нашей стране есть чем ответить. У Баку в наличии «план В». И в этом случае «ложные герои» и «дипломатия биноклей» не смогут спасти Армению, а армянский народ столкнётся с серьёзными проблемами.

А теперь-таки напомним: прекрасную пищу для размышлений даёт здесь инцидент в феврале 2024 г. Тогда было очень много разговоров и деклараций в стиле «мы стоим рядом с Арменией».

Тогда же, в феврале, с территории Армении был обстрелян азербайджанский пограничный пункт. Один из пограничников получил тяжёлое ранение. В ответ Азербайджан нанёс удар и разгромил армянский пост, с которого стреляли, уже на территории Армении.

Но что-то желающих постоять рядом с ней не нашлось. А еврoнаблюдатели только через две недели невнятно проблеяли, что их, мол, на эту территорию не пропускали российские пограничники.

Стоит ли в такой ситуации особо полагаться и на наблюдателей, и на заявления в стиле «мы рядом с Арменией» — для думающей аудитории вопрос риторический. Особенно сейчас, на фоне предвыборной горячки в Армении, где уже официально стартовала избирательная кампания. Где тоже происходят весьма показательные процессы.

В предвыборной дискуссии в Армении в качестве главного фактора упоминаются Азербайджан и Ильхам Алиев, предпринимаются попытки связать власть Пашиняна с Азербайджаном и Турцией. Возможно, те, кто повторяет эти заявления, уверены, что они работают против Пашиняна. Но на самом деле они только подтверждают весьма неудобные для официального Еревана реалии.

Армения никогда не была самостоятельным фактором, и сегодня, как видно, главным фактором являются Ильхам Алиев и Азербайджан. В Армении тоже хорошо понимают, кто есть кто.

И если называть вещи своими именами, то будущее не только Пашиняна, но и Армении зависит от фактора Ильхама Алиева. Это должны понимать в Армении все. Потому что выборы пройдут, а геополитический расклад останется.