В Китае зафиксировано рекордное падение числа браков.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информацию министерства гражданской администрации Китая.

По данным ведомства, в первом квартале 2026 года в Китае были зарегистрированы около 1,7 миллиона браков, что на 6,2% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Как отмечает Bloomberg, даже в разгар коронавирусных ограничений в январе–марте 2020 года было заключено более 2 миллионов браков.

Количество разводов при этом осталось практически на прежнем уровне — примерно 622 тысячи. В результате соотношение разводов к бракам вплотную приблизилось к историческим максимумам, что, как отмечается в статье, подчеркивает демографическое давление, испытываемое второй по величине экономикой мира.