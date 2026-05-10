Прорыв в переговорах между Вашингтоном и Тегераном может произойти до визита американского президента Дональда Трампа в Пекин в середине мая.

Об этом заявил ТАСС посол Пакистана в России Файсал Нияз Тирмизи.

Поездка Трампа в Китай, как предполагается, состоится 14-15 мая.

«Переговоры — это кропотливый процесс. Поэтому я не могу обещать, что это произойдет завтра или на следующей неделе, но это произойдет. Текущий процесс вселяет большую надежду, и это произойдет довольно скоро. Думаю, так. Моя оценка состоит в том, что до визита президента Трампа в Пекин произойдет определенный прорыв», — сказал дипломат.

В этом контексте он обратил внимание, что вскоре после этого ожидается и визит президента России Владимира Путина в Пекин. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Кремль активно готовится к предстоящему визиту президента РФ в Китай, но раскрывать даты пока не будет, поскольку обычно обе стороны делают это одновременно.