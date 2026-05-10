Население Украины сократилось и в настоящее время составляет примерно 22-25 млн человек, эта цифра является катастрофической.

Как передает ТАСС, об этом заявил украинский министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

«Это катастрофа», — сказал украинский министр в видео, которое опубликовало издание «Новости. Live». — [На всей территории Украины] 22-25 млн».

При этом еще в конце октября 2025 года директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова приводила другие цифры.

Она заявляла, что по итогам исследований за 2024 год в стране насчитывалось от 28 млн до 30 млн жителей.