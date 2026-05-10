В Азербайджане с текущего года ведется работа над развитием модели дистанционного образования.

Об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев в беседе с журналистами.

По его словам, в шести небольших школах уже применяется модель, при которой учащиеся продолжают обучение по месту проживания, а преподаватель подключается к урокам дистанционно из другого учебного заведения.

«В данном случае школьники остаются в своих селах, а учитель ведет занятия из другой школы в онлайн-формате. Для столь серьезных изменений, естественно, требуется время. На данном этапе мы находимся на начальной стадии, однако можно отметить, что процесс развивается в позитивном направлении. В летний период будет проведен перерасчет числа учащихся, после чего работа в этом направлении продолжится», — отметил министр.