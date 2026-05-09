Президент Франции Эммануэль Макрон в 2022 году заявлял, что Киев не должен подписывать мирное соглашение «с пистолетом у виска».

Как передает ТАСС, об этом сообщил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

«Ведь мы же договорились с украинцами в 2022 году в Стамбуле, парафировали соглашение. Потом один коллега, чего скрывать, господин Макрон мне позвонил и сказал, что Украина не может подписывать такие исторические документы «с пистолетом у виска». Это прямая речь, у нас запись разговора сохранилась», — отметил глава российского государства.