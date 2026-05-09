Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал запланированный масштабный обмен пленными между Украиной и Россией.

Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Я приветствую объявление о прекращении огня и запланированном масштабном обмене пленными между Украиной и Россией. Я также высоко оцениваю усилия США в содействии достижению соглашения и полностью поддерживаю его выполнение.

Я вновь призываю к немедленному, полному, безоговорочному и прочному прекращению огня как первому шагу к справедливому, устойчивому и всеобъемлющему миру в соответствии с Уставом и нормами международного права», — написал он.

Отметим, что сегодня Россия и Украина договорились прекратить огонь с 9 по 11 мая, а также провести обмен пленными по формуле «1000 на 1000».