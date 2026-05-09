Азербайджанский каратист Бабек Галемзаде завоевал титул чемпиона Европы в абсолютной весовой категории на 28-м чемпионате Европы по версии Фудокан каратэ, проходящем в Румынии.

Азербайджанские спортсмены принимают участие в престижном турнире при поддержке Министерства молодежи и спорта.

Команда выступает под руководством представителя Фудокан каратэ Вюсала Абдуллазаде и главного тренера Башира Махмудова.

Отметим, что чемпионат Европы среди взрослых, а также соревнования Кубка Европы среди подростков и молодежи завершатся 10 мая.

В настоящее время несколько азербайджанских юных и молодых каратистов продолжают борьбу за медали Кубка Европы.