Вице-премьер Грузии, госминистр по вопросам координации правоохранительных органов Мамука Мдинарадзе обратился к ряду европейских стран, которые ведут разведывательную деятельность на грузинской территории, убрать своих агентов. Его слова приводит ImediNews. О каких странах идет речь, он не уточнил.

«Хочу предупредить вас, спецслужбы наших друзей и стран-партнеров, что сегодня, как никогда прежде, наши спецслужбы обладают возможностью выявлять соответствующие разведывательные службы других стран на территории нашей страны», — сказал Мдинарадзе.

Он призвал иностранные спецслужбы «не делать в нашей стране того, чего она не делает у них».

«Думаю, всем будет ясно, что они лучше нас знают, какие действия ведутся в отношении нашей страны. Я также хотел бы обратиться к тем немногим европейским странам, которые ведут разведывательную работу в нашей стране в активном и интенсивном режиме, с просьбой сообщить, что грузинские спецслужбы сегодня располагают гораздо большей информацией, чем им кажется. Контрразведка сегодня ведется в удвоенном объеме и с повышенной интенсивностью», — отметил вице-премьер.

У Грузии «есть много информации», и если спецслужбы не отзовут своих агентов, Тбилиси «сделает определенные намеки в этом отношении», пригрозил Мдинарадзе.

В начале мая в Грузии вспыхнул громкий скандал после задержания бывшего пресс-спикера Бидзины Иванишвили Георгия Удзилаури. Ему предъявлены обвинения в шпионаже в пользу спецслужб одной из европейских стран.