Шведский сайт Blankspot сообщил о получении конфиденциального документа, в котором якобы описывается стратегия России по влиянию на парламентские выборы в Армении, назначенные на 7 июня.

Согласно публикации, одной из главных целей кампании является представление выборов как «вотума недоверия» премьер-министру Пашиняну. В документе говорится о планах усилить пророссийские нарративы в соцсетях, расширить сеть лояльных авторов.

Кроме того, упоминаются координированные информационные кампании, атаки в комментариях и создание групп «внештатных журналистов» для публикации эксклюзивного контента.

Blankspot утверждает, что проверил подлинность документа, однако не может подтвердить, насколько полно эта стратегия была реализована на практике.