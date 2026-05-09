Бакинская инициативная группа (БИГ) приветствовала предупреждение, вынесенное Франции Комитетом ООН по ликвидации расовой дискриминации в связи с ситуацией вокруг Новой Каледонии, и призвала Париж незамедлительно выполнить рекомендации международной структуры.

В БИГ подчеркнули, что любые политические и административные изменения, касающиеся Новой Каледонии, не должны осуществляться без участия коренного народа канаков. В организации отметили, что аналогичную позицию подтвердил и комитет ООН, связав вопрос не только с политическим процессом, но и с международным правом, деколонизацией и защитой коллективных прав коренных народов.

В заявлении также подверглись критике действия Франции по расширению электората за счет переселенцев. По мнению БИГ, подобные шаги способны изменить демографический баланс, ослабить политическое влияние канаков и исказить процесс деколонизации.

Кроме того, организация поддержала призыв Комитета ООН к проведению независимого расследования сообщений о чрезмерном применении силы французскими правоохранительными органами во время протестов в мае 2024 года. В БИГ также выразили обеспокоенность переводом канакских активистов и сторонников независимости в тюрьмы на территории Франции без их согласия.

В организации заявили, что вопросы, поднятые БИГ в рамках механизмов ООН, получили международный отклик, а публикация предупреждения свидетельствует о внимании мирового сообщества к защите прав народа канаков.

БИГ призвала Францию уважать право канаков на самоопределение, соблюдать дух Нумейского соглашения и вести все политические процессы, связанные с Новой Каледонией, исключительно с учетом мнения коренного населения.