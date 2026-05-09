Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что мир между Ереваном и Баку уже является реальностью, однако он требует постоянного внимания и бережного отношения. Об этом он сказал в своем послании по случаю 9 Мая.

Симонян подчеркнул, что в нынешних сложных геополитических условиях особенно важно сохранять мир и укреплять государственность. Он заявил, что необходимо продолжать строительство «безопасной, демократической и устойчивой Армении».

«Сегодня более, чем когда-либо, важно сохранять мир… чтобы впредь народ говорил о войнах лишь в контексте прошлого и истории», — говорится в его обращении.