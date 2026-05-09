В МИД Армении не считают, что отношения с Россией находятся в кризисе, но при этом признали имеющиея проблемы.

Как заявил замглавы внешнеполитического ведомства Мнацакан Сафарян, «армяно-российские отношения имеют долгую историю».

«В настоящее время есть некоторые проблемы и вопросы, которые мы обсуждаем с нашими российскими коллегами. Я бы не назвал это кризисом», — отметил он.

Сафарян также подчеркнул, что контакты между сторонами продолжаются: «Все вопросы решаются путем диалога. В настоящее время мы находимся в нормальном контакте с нашими российскими коллегами».

Комментируя вызов посла Армении в МИД РФ, Сафарян сказал: «Мне передали представление, и если будет необходимость, внешнеполитическое ведомство Армении на него ответит».