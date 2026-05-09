Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что 9 мая 2026 года Армения и Азербайджан встречают в условиях установленного между двумя странами мира. Соответствующее заявление он опубликовал в своих социальных сетях.

По словам Пашиняна, уже два года на армяно-азербайджанской границе не фиксируются погибшие и раненые в результате перестрелок, а приграничные населённые пункты «живут в среде, свободной от огня». Он назвал это «важнейшим достижением» за весь период независимости Армении.

Армянский премьер подчеркнул, что нынешняя задача заключается в сохранении и укреплении достигнутого мира. По его мнению, установившаяся стабильность открывает для страны «историческую возможность» для повышения уровня безопасности, экономического развития и благосостояния.

«Сегодня мы уверенно идем этим путем, и развитая, свободная, безопасная, благополучная, демократическая Республика Армения — это величайшая дань уважения памяти всех наших погибших во все времена, и та служба, которую мы должны оказать нашим гражданам и поколениям. Мы исполним наш долг, мы исполним наше служение», – написал премьер-министр Армении.