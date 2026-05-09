Президент США Дональд Трамп заявил, что инициатива трёхдневного прекращения огня между Россией и Украиной исходила от него.

Отвечая на вопрос журналистов о том, просил ли лидер РФ Владимир Путин о перемирии, Трамп подчеркнул, что именно он выступил с этой инициативой.

«Нет, это я попросил, и президент Путин согласился, Зеленский (президент Украины-ред.) согласился — оба без колебаний. И у нас есть небольшой период времени, когда они не будут убивать людей, это очень хорошо», — заявил американский лидер.