Сотрудники Абшеронского районного управления полиции в ходе операций, проведенных в поселке Масазыр за последние несколько дней, задержали 13 человек, подозреваемых в сбыте наркотиков, сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД).

Сообщается, что из подозреваемых — у Тюркяны Мамедовой, Самиры Джахангировой, Турала Мамедова и Вюсали Джилгамлы — в общей сложности было обнаружено около 6 килограммов различных видов наркотических средств и психотропных веществ, а именно метамфетамина.

Расследование продолжается.