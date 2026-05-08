Президент Украины Владимир Зеленский подписал ироничный указ «О проведении парада в Москве».

В документе говорится, что 9 мая 2026 года Украина «разрешает провести парад» в российской столице, а территория Красной площади на время мероприятия исключается из списка целей для применения украинского вооружения.

Согласно тексту «указа», ограничения будут действовать с 10:00 утра по киевскому времени. В документе даже приведены точные координаты квадрата Красной площади, который «исключается из плана применения украинского вооружения».

Также отмечается, что решение принято «учитывая многочисленные просьбы» и «с гуманитарной целью», обсуждавшейся в ходе переговоров с американской стороной 8 мая 2026 года.