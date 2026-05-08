Министерство обороны США начало публикацию секретных файлов об НЛО. Материалы выложены на сайте Пентагона.

В блоке рассекреченных документов содержится более 160 файлов со свидетельствами наблюдения неопознанных летающих объектов в разных частях мира. В частности, Пентагон выложил кадры с объектом в форме мяча для американского футбола, который был снят американскими военными над Японией в 2024 году.

На других кадрах запечатлены загадочные огни в небе над Луной, снятые камерой посадочного модуля миссии «Аполлон-17» в 1972 году. Также американское военное ведомство опубликовало видео пролетов НЛО над Африкой в 2025 году, Грецией в 2023-м и множество других материалов, собранных за последние 80 лет.

«Эти засекреченные файлы долгое время подпитывали обоснованные спекуляции — и пришло время американскому народу увидеть их своими глазами», — сказано в заявлении министра обороны США Пита Хегсета на сайте Пентагона.