Движение за Карабах стало для Армении роковой ошибкой, заявил премьер-министр Никол Пашинян во время предвыборной кампании в Корнидзоре.

«Нас обманывали, говоря, что мы плохо живём из-за Карабаха — это была ложь. Они знали, что последствия будут тяжёлыми. Пенсии и зарплаты в Карабахе были высокими за счёт Армении, а те, кто забывает это, — нахлебники, отрекшиеся и неблагодарные», — сказал он.

Тем самым Пашинян фактически признал, что за существовавшим в Карабахе сепаратистским режимом стоял именно Ереван.