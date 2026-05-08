Вооруженное противостояние США и Израиля против Ирана вызвало резкий рост мировых цен на продовольствие: показатель достиг максимальных значений более чем за три года.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Организации Объединенных Наций.

По данным агентства, существенную роль сыграли сбои в поставках энергоресурсов, удобрений и ряда других ключевых компонентов производственных цепочек. В результате продовольственный индекс в апреле увеличился на 1,6% относительно марта. В годовом выражении рост составил 2,5%. Наиболее ощутимо подорожали растительные масла, мясо и зерновые культуры.

Дополнительным фактором стало повышение цен на нефть, которое подстегнуло интерес к биотопливу. В частности, индекс растительных масел вырос на 5,9% по сравнению с мартом и достиг уровня, зафиксированного лишь в июле 2022 года. Цены на мясо также увеличились — на 1,2%, что вывело показатель на рекордные значения.

Сообщается, что производители в разных странах уже предупреждают о сокращении посевных площадей и снижении урожайности. Причины они связывают с высокой стоимостью дизельного топлива и удобрений.