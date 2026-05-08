Toyota ожидает, что последствия конфликта в Иране обойдутся ей примерно в $4,3 млрд.

Об этом пишет Reuters.

Японский автопроизводитель отчитался о почти 50-процентном падении квартальной прибыли и предупредил, что показатель будет снижаться весь год из-за растущих издержек. В компании подчеркивают, что на фоне энергетического кризиса растет спрос на экономичные гибридные машины — в этом году, как ожидает концерн, их продажи впервые в истории превысят 5 миллионов штук.

Но даже доходы от этого направления не компенсируют убытков от проблем с поставками из-за перекрытия Ормузского пролива.

За первый квартал операционная прибыль компании составила $3,6 млрд. Это почти в два раза меньше, чем годом ранее. За весь 2026-й компания рассчитывает получить $19 млд. Это более, чем в три раза ниже прогноза, который давали аналитики.

После публикации отчета акции компании упали на 2,2%.