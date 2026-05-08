В Казахстане мужчины в среднем женятся в 27,9 года, женщины — в 25,3, сообщает Первое кредитное бюро.

К началу 2026 года в стране проживали 10 млн мужчин — всего на 450 тысяч меньше, чем женщин. Разрыв постепенно сокращается, а доля мужчин приблизилась к 49%.

В 2025 году в Казахстане родились 172,5 тысячи мальчиков. Самыми популярными именами стали Мухаммед, Алихан, Айсултан, Омар и Алдияр.

Средний возраст мужчин составляет 31,1 года, женщин — 34,3. При этом мужчины значительно чаще работают во вредных условиях — 316 тысяч против 80 тысяч женщин, а тяжёлым физическим трудом заняты более 83 тысяч человек.