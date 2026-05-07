В Москве раскритиковали прошедший в Ереване саммит Европейского политического сообщества с участием Владимира Зеленского.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на мероприятии царила «русофобская атмосфера», которая, по ее словам, повлияла на заявления украинского президента об угрозах ударить по Красной площади 9 мая.

Захарова также отметила, что никто из участников саммита не осудил высказывания Зеленского и его позицию по поводу празднования Победы.

Кроме того, представитель российского МИД заявила, что Ереван нарушил обещание не предпринимать шагов против Москвы. По словам Захаровой, нынешний курс армянских властей может привести к вовлечению Армении в «антироссийскую линию Брюсселя».

В Москве также раскритиковали декларацию саммита Армения–ЕС, заявив, что республику подтягивают к евроатлантическим механизмам.