8 мая в Азербайджане ожидается дождливая и неустойчивая погода.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Утром и днем местами прогнозируются дожди, в отдельных районах возможны кратковременные усиления осадков. Может дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 12–15°, днем 17–22° тепла. Атмосферное давление — 764 мм ртутного столба, относительная влажность — 65–70% ночью и 45–55% днем.

В регионах страны местами пройдут дожди, в отдельных районах возможны сильные осадки, грозы и град. В горных районах не исключен снег. Вечером осадки постепенно прекратятся, местами возможен туман. Ожидается умеренный западный ветер. Температура в регионах составит ночью 10–14°, днем 17–20°, в горах ночью 7–12°, днем 18–20° тепла.