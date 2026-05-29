Руководители государственных структур ознакомились с организацией службы на железнодорожных и погранично-пропускных пунктах

28 мая, в соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева, руководители Государственной пограничной службы, Государственного таможенного комитета и Закрытого акционерного общества «Азербайджанские железные дороги» провели инспекцию железнодорожных станций Евлах, Гянджа, Агстафа и Бёюк Кесик с целью ознакомления с организацией пограничного и таможенного контроля в грузовых и пассажирских поездах, следующих по маршруту Азербайджан – Грузия, осуществлением процессов оформления, обеспечением удовлетворённости граждан, а также дальнейшим усилением мер безопасности.

В рамках поездки на указанных станциях были проверены существующая инфраструктура, состояние организации пограничного и таможенного контроля, созданные условия для оперативного и безопасного осуществления пассажирских и грузовых перевозок, а также действующие механизмы организации службы.

Во время инспекции были даны соответствующие поручения по совершенствованию процедур пограничного пропуска, ускорению процессов оформления, повышению уровня обслуживания граждан, а также надёжному обеспечению транспортной безопасности. Кроме того, были определены предстоящие задачи по соответствующим направлениям.

Было отмечено, что в целях обеспечения надёжной охраны государственной границы, осуществления безопасных и бесперебойных перевозок по международным транспортным коридорам, а также повышения уровня удовлетворённости граждан взаимодействие между соответствующими государственными структурами будет продолжено и в дальнейшем.