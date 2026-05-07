В случае принятия Тегераном рамочного предложения Вашингтона сторонам предстоят 30-дневные переговоры по детальному соглашению, среди требований американской стороны — демонтаж ключевых ядерных объектов Ирана и 20-летний мораторий на обогащение урана в исламской республике, пишет The Wall Street Journal.

«США добиваются 20-летнего моратория на обогащение урана в Иране и требуют передачи всех обогащенных ядерных материалов», — сообщает издание со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

Кроме того, согласно публикации, в числе требований США — «подтверждение от Ирана, что он не стремится к обладанию ядерным оружием, демонтаж объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане», по которым в июне 2025 года американцы нанесли удары.

Также США хотят добиться запрета на подземные ядерные работы и проведение по требованию инспекций с санкциями за нарушения.