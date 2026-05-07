Фермеры Новгородской и Владимирской областей пожаловались на резкое сокращение закупок отечественного картофеля и овощей крупными торговыми сетями.

Об этом пишут «Известия».

Аграрии указывают, что с марта–апреля сети X5, «Магнит» и «Лента» существенно ограничили закупки российского картофеля и перешли на поставки из Азербайджана, Египта, Китая и др. Ритейлеры отдают предпочтение раннему импортному урожаю, что может привести к вынужденной утилизации значительных объемов российской продукции.

«Отсутствие возможности у фермеров реализовать полностью свою продукцию и господдержки приводит к их высокой закредитованности и банкротству и впоследствии – к снижению продовольственной безопасности», – сообщает в своем обращении новгородское объединение аграриев «Вече».

По данным фермеров, цены на отечественный картофель уже упали на 30–40% – ниже себестоимости. Они отмечают, что импортная продукция при этом стоит значительно дороже.