Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) заявило, что американские военные в Оманском заливе открыли огонь по иранскому танкеру Hasna, следовавшего в сторону порта Исламской Республики.

По данным американского командования, судно под иранским флагом не выполнило требования и проигнорировало несколько предупреждений. После этого истребитель-бомбардировщик F/A-18 Super Hornet, поднявшийся с авианосца USS Abraham Lincoln (CVN-72), применил огонь по рулевому механизму танкера, чтобы остановить его движение.

В результате судно было обездвижено и перестало следовать в направлении Ирана. Инцидент произошёл в районе Гольф Оман.