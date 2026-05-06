Правительство Дагестана отправили в отставку, соответствующий указ подписал врио главы региона Федор Щукин, сообщила администрация главы республики.

Временное исполнение обязанностей председателя правительства Дагестана возложено на Магомеда Рамазанова, ранее занимавшего пост заместителя полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).

Действующему составу правительства республики во главе с Абдулмуслимом Абдулмуслимовым поручено продолжать работу до формирования нового кабинета.