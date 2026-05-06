В Азербайджане не признают результаты электронных экзаменов, сдаваемых из дома («Home Edition»).

Об этом заявила председатель Государственного экзаменационного центра Азербайджана Малейка Аббасзаде в интервью «Asan TV».

«К примеру, мы не доверяем международному экзамену TOEFL в формате Home Edition и не принимаем такие сертификаты. Поскольку при сдаче экзамена дома возможны нарушения», — отметила она.

В то же время планируется перевод ряда экзаменов в электронный формат. По ее словам, такие экзамены будут проводиться в школах, оснащённых компьютерами. В частности, второй этап экзамена в резидентуру в этом году пройдёт в электронном формате. В дальнейшем также планируется перевести в электронный формат магистерский экзамен и экзамен по азербайджанскому языку (как государственного).