На новом платном участке автодороги М-1 Баку — Губа — государственная граница с Россией протяжённостью 129 км, начинающемся от посёлка имени Г. З. Тагиева, установлены новые дорожные знаки.

Об этом проинформировал журналист Эльхан Юсифли.

По его словам, на платной дороге установлены знаки, разрешающие движение со скоростью до 130 км/ч для автомобилей массой до 3,5 тонны. Это означает, что водители уже могут передвигаться в соответствии с указанным скоростным режимом.

Отмечается, что соответствующие изменения отражены в законах «О дорожном движении» и «Об автомобильных дорогах».

Согласно нововведениям, для легковых автомобилей и грузового транспорта массой до 3,5 тонны на платных автомагистралях установлен скоростной предел до 130 км/ч.