Россия сорвала режим прекращения огня, которое началось в ночь на 6 мая. Украина определит дальнейшие действия по итогам вечерних докладов военных и разведки.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram.

По словам президента Украины, несмотря на объявленное перемирие, на всех ключевых участках фронта продолжаются штурмовые действия, и только с начала этих суток российская армия осуществила уже почти 30 штурмовых действий.

«Только за сегодняшнюю ночь и утро зафиксировано более 20 авиационных ударов с применением более 70 авиабомб.

В течение этой ночи российская армия наносила и удары дронами различных типов. В частности, наши Силы обороны Украины обезвредили только ударных дронов почти девяносто. Были и ракетные удары.

Всего по состоянию на 10:00 российская армия осуществила 1820 нарушений режима тишины — обстрелы, попытки штурмов, авиационные удары, применение дронов.

Украина четко заявляла, что будет действовать зеркально, учитывая навязчивые российские обращения через СМИ и социальные сети с просьбой устроить тишину на время московского парада. Для всех нормальных людей очевидно, что полномасштабная война и ежедневные убийства людей — это плохое время для публичных «празднований», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Россия должна закончить свою войну. Даже с отключенным интернетом и заблокированной связью большинству россиян абсолютно понятно, что их руководство «может выйти из бункера и выбрать мир».

Президент добавил, что дипломатические предложения Украины есть у российской стороны, и единственное, что нужно, — это готовность России двигаться к реальному миру.

«По состоянию на этот день констатируем, что российская сторона сорвала режим прекращения огня. По итогам вечерних докладов наших военных и разведки определимся с дальнейшими нашими действиями», — отметил Зеленский.