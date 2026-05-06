Депутат Милли Меджлиса Васиф Гафаров предложил пересмотреть названия улиц советской эпохи в Азербайджане и заменить их названиями, отражающими национальную историю и ценности.

По его словам, во многих городах и посёлках страны, включая Баку и его окрестности, до сих пор сохраняются названия улиц советского периода, несущие идеологическое содержание и не соответствующие национальной идентичности Азербайджана.

Гафаров заявил, что считает целесообразным переименование улиц с большевистскими названиями и замену их на названия, связанные с историей Азербайджана, выдающимися личностями и национальными ценностями.

Соответствующее заявление депутат сделал во время обсуждения законопроекта «Об изменении названий некоторых территориальных единиц Губинского района» на заседании Комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам.

Гафаров отметил, что такой подход будет способствовать восстановлению исторической памяти и формированию национального духа будущих поколений.

В рамках законопроекта в Губинском районе также предлагается переименовать ряд сёл. В частности, село Владимировка планируется переименовать в Эльбир, Алексеевку — в Чинарлын, а село Тимирязев — в Бахрали.