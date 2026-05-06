Доходы от экспорта нефти из РФ подскочили до максимального уровня с начала войны России в Украине, чему способствовал рост объемов поставок и повышение цен на фоне конфликта США и Израиля с Ираном. Об этом во вторник, 5 мая, сообщило агентство Bloomberg. В период до 3 мая средняя оплата за поставки достигла 2,42 млрд долларов (2,07 млрд евро) в неделю.

На фоне блокировки Ормузского пролива Вашингтон открыл ряд рынков для нефти из РФ, ослабив санкции. Удары украинских дронов по экспортным терминалам в Приморске и Усть-Луге на Балтийском море, а также в Новороссийске на Черном море нанесли серьезный удар по погрузочным операциям, однако благодаря ремонтным работам поставки возобновились, констатировало Bloomberg.

Кроме того, увеличение совокупных поставок из Мурманска частично компенсировало снижение объемов отгрузок из Приморска и Усть-Луги и Новороссийска.